Kroongetuige: Ik had twee petten op

Peter la S. heeft in de periode voordat hij in 2006 kroongetuige werd in het grote liquidatieproces Passage „tactische verklaringen” afgelegd, waarin hij zijn „eigen positie verkende” en niet altijd de volledige waarheid sprak. Dit zei La S. dinsdag tijdens de eerste dag van zijn getuigenverhoor in het strafproces tegen Willem Holleeder.

Volgens La S., ondervraagd door de rechtbank, was hij in de eerste periode van gesprekken met de recherche „aan het aftasten wanneer wat iets losmaakte”. „Ik had dertig jaar in het criminele milieu gezeten en had altijd tegenover justitie gestaan. Het is naïef om te veronderstellen dat je dan ineens vrijuit spreekt. Je moet vertrouwen krijgen. Dan laat je niet meteen het achterste van je tong zien.”

Lange tijd had hij „twee petten op”, aldus La S. Maar vanaf het moment dat hij als getuige zogenoemde ‘kluisverklaringen’ begon af te leggen, vertelde hij de waarheid, benadrukte hij. „Alleen in de zaak-Houtman heb ik nog zekerheidjes ingebouwd, want daar hing mijn eigen vervolging op. Daarin heb ik wat chaos gecreëerd, voor het geval de kroongetuigendeal zou afketsen.”

La S. bekende en werd veroordeeld voor de moord op Kees Houtman in Osdorp, in november 2005. In ruil voor zijn belastende verklaringen - hij wees Jesse R. als mededader aan en noemde Willem Holleeder als opdrachtgever - kreeg hij een lagere straf.

Destijds was al veel te doen over tegenstrijdigheden in de verklaringen van La S., die dinsdag een ontspannen indruk maakte en uitvoerig antwoord gaf op de vragen van de rechtbank.

Volgens de geboren Rotterdammer (53) is zijn leven ingrijpend veranderd sinds hij als kroongetuige naar voren trad. „Ik kijk vanuit een ander perspectief naar de dingen. Ik voel me geen gangster meer.”

Donderdag keert hij terug als getuige. Dan neemt de verdediging van Holleeder de ondervraging over.