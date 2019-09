Kroongetuige B. niet bij liquidatieproces

Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, was dinsdag niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Dat bleek aan het einde van de besloten zitting. Vorige week werd zijn advocaat op straat in Amsterdam doodgeschoten. Er is ook nog geen nieuwe advocaat voor B. na de moord.

Dat pers en publiek niet werden toegelaten in de rechtbank is uitzonderlijk. De advocaten hadden gevraagd om de zaak alsnog in de openbaarheid te behandelen, maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen.

Tijdens de zitting werd enkel de voorlopige hechtenis van de verdachten in het liquidatieproces besproken. Dat moet verplicht iedere drie maanden getoetst worden voor verdachten die in de cel zitten. Verder is er geen statement gemaakt of inhoudelijk gesproken over de gedode advocaat Derk Wiersum, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie na afloop.

Marengo draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi zouden zijn uitgevoerd, onder meer de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in 2016 en de moord op Spyhop-medewerker Ronald Bakker een jaar eerder. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Said Razzouki telt de zaak zestien verdachten. Zij blijven allemaal in de cel, oordeelde de rechtbank.

Waarschijnlijk heeft de moord op Wiersum te maken met zijn werk. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar Taghi gewezen, maar daar is dinsdag tijdens de zitting verder niet over gesproken. Vorig jaar werd de broer van de kroongetuige vermoord, kort nadat het OM had bekendgemaakt dat het een deal had gesloten met B. Zijn broer had niks met criminele zaken te maken.

De woordvoerder van het OM zei geen idee te hebben waar Taghi en Razzouki zijn. „Als we wisten waar ze waren, zouden we ze waarschijnlijk al aangehouden hebben.” Recent werd gesuggereerd dat Taghi mogelijk in Dubai verbleef.

Aanvankelijk was twee dagen uitgetrokken voor de pro-formazitting, maar alles is dinsdag afgerond. Op 12 en 13 december gaat het proces verder, die zittingen zijn waarschijnlijk wel weer openbaar. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.