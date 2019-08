‘Kroongetuige B. horen over moord op Sabee’

Wie is verantwoordelijk voor de moord op de 70-jarige Wout Sabee juni 2016? Is het enkel Marcel D., de man die momenteel vastzit op verdenking van onder meer de daadwerkelijke liquidatie? Of voerde hij slechts uit, in opdracht van ’s lands meestgezochte criminelen Ridouan Taghi en zijn handlanger Said Razzouki?

De advocaat van D. wil in deze zaak graag kroongetuige Nabil B. horen. Die zou in het grote liquidatieproces Marengo - dat los staat van de moord op Sabee - hebben gezegd dat hij had gehoord dat Razoukki meer van de liquidatie zou weten. De moord zou te maken kunnen hebben met een mogelijk door Sabee gestolen partij drugs van 200 kilo.

De advocaat deed dit verzoek woensdag in de rechtbank in Utrecht tijdens een inleidende zitting over de moord op Sabee en grote drugstransporten tussen Engeland en Nederland. B. wordt gezien als de leider achter de criminele organisatie, met hem staan nog zes mannen terecht.

Sabee was voor zijn dood in gesprek met justitie. Hij had meerdere verklaringen afgelegd en bedongen dat deze pas openbaar mochten worden na zijn dood of als hij vermist zou raken.

Volgens het Openbaar Ministerie wees Sabee in die verklaringen naar D. als degene die verhaal kwam halen over de verdwenen partij drugs. „De verklaringen van kroongetuige B. gaan over geruchten die hij op straat en in cafés hoorde. Ik zie geen toegevoegde waarde om hem in deze zaak te horen”, aldus de officier van justitie.

De rechtbank beslist over twee weken over dit en andere verzoeken.

Sabee, geen onbekende in het criminele circuit, werd ruim drie jaar geleden in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij een aanslag op zijn leven. Twee mannen zijn inmiddels veroordeeld voor deze poging. D. wordt in deze zaak ook verdacht van de moordpoging.