Kroongetuige: alle opties open over verklaring

Kroongetuige Nabil B. wil „alle opties openhouden”, antwoordde hij vrijdag op de vraag of hij echt begin volgend jaar verklaringen gaat afleggen in het grote liquidatieproces Marengo. Tijdens de inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol werd duidelijk dat B. geen advocaat meer heeft.

Begin volgend jaar staan verhoren van B. gepland over de vermeende moordbende van de voortvluchtige Ridouan Taghi, maar het is niet duidelijk hoe die eruit gaan zien mocht de kroongetuige geen advocaat hebben. Het gaat daarbij om (besloten) verhoren bij de rechter-commissaris.

Derk Wiersum was de advocaat van B.. Hij werd afgelopen september doodgeschoten. Als opdrachtgever voor deze schokkende moord wordt naar Taghi gewezen. De andere advocaat van B. is ermee gestopt, bleek tijdens de eerste zittingsdag donderdag.