Kroondomein Het Loo gaat weer maandenlang dicht

Het grootste deel van de Koninklijke Houtvesterij in Kroondomein Het Loo op de Veluwe gaat dinsdag weer dicht tot 25 december van dit jaar. Dit deel van het koninklijke landgoed bij Paleis Het Loo sluit elk najaar enkele maanden om de herten tijdens de bronst rust te geven en om de wildstand op peil te houden. Volgens de Faunabescherming is de sluiting „louter bedoeld om de jacht op wilde zwijnen door leden van de koninklijke familie en hun jachtgasten te faciliteren.”

Kroondomein Het Loo is eigendom van de Staat, maar wordt beheerd door een rentmeester van koning Willem-Alexander. De koning krijgt daar subsidie voor, net als alle andere particuliere beheerders van natuurgebieden. Voorwaarde voor die subsidie is dat het natuurgebied bijna alle dagen van het jaar open is voor bezoekers. Dit voorjaar ontstond ophef over de subsidieverstrekking, aangezien de koning 7200 hectare van zijn landgoed drie maanden van het jaar sluit. Dat zou volgens juristen onrechtmatig zijn.

De Faunabescherming heeft bezwaar aangetekend tegen de subsidieverlening voor Kroondomein Het Loo. De natuurorganisatie wil daarvoor onder meer alle correspondentie over de subsidie inzien, maar heeft die stukken nog niet gekregen.