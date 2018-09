Kroondomein Het Loo blijft in najaar gesloten zodat koninklijke familie kan jagen

Kroondomein Het Loo blijft in de herfst dicht voor publiek, tegen de wens van de Tweede Kamer in. Het grootste deel van het landgoed blijft gesloten, zodat leden van de koninklijke familie er kunnen jagen.

Dat heeft minister Carola Schouten van Natuurbeheer dinsdag laten weten. Het besluit is teleurstellend voor de Partij voor de Dieren (PvdD). De partij pleit al jaren voor volledige openstelling, onder andere omdat koningin Wilhelmina het bos- en heidegebied in 1959 aan de Nederlandse bevolking schonk. Overigens wel onder de voorwaarde dat het volledige vruchtgebruik voor de kroondrager bleef. De koning mag dus in het gebied jagen als hij dat wil.

Normaal gesproken gaat het grootste deel van het koninklijke landgoed bij Apeldoorn daarom elk jaar dicht van half september tot eind december, zodat leden van de koninklijke familie er kunnen jagen.

De Partij voor de Dieren vindt dit echter niet eerlijk, omdat het Rijk het onderhoud van het park betaalt. De PvdD opperde in april daarom opnieuw om het landgoed het hele jaar open te stellen. Deze keer kreeg de partij de meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

Maar minister Schouten zegt het voorstel niet te kunnen uitvoeren. Volgens haar ligt het beheer van het kroondomein in handen van koning Willem-Alexander en mag hij dat naar eigen inzicht doen. Voorwaarde is wel dat het openbaar belang in acht wordt genomen, maar dat is volgens minister Schouten ook bij sluiting van het landgoed in het najaar het geval.

Renovatie

Museum Paleis Het Loo is overigens de komende drie jaar gesloten wegens renovatie. Daarnaast komt er een nieuwe expositieruimte van 5000 vierkante meter onder het plein voor het Apeldoornse paleis. Aan het uiterlijk van het gebouw zelf verandert niets. In 2021 moet de verbouwing klaar zijn. Het is de bedoeling dat het paleis dan weer opengaat voor bezichtiging.