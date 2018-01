Kroon kreeg Willems-Orde voor missie in 2006

Marco Kroon werd in mei 2009 door koningin Beatrix tot Ridder in de Militaire Willems-Orde geslagen. Hij kreeg de hoogste en oudste dapperheidsonderscheiding voor zijn moedige optreden als pelotonscommandant in Afghanistan in 2006. Nu loopt tegen hem een onderzoek vanwege een geweldsincident in Afghanistan dat een jaar later plaatsvond, in 2007, tijdens een operatie die geheim moest blijven.

Het ridderschap in de Militaire Willems-Orde is een eer die weinigen te beurt valt. De inwoner van Den Bosch leidde tijdens zijn geroemde missie een peloton commando’s van maart tot augustus 2006, in de periode dat de Task Force Uruzgan werd opgebouwd.

Tijdens de plechtigheid in 2009, die met groot ceremonieel werd uitgevoerd, zei de koningin tijdens haar toespraak dat Kroon de Willems-Orde niet voor één enkele actie kreeg, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie. „Zijn eenheid wist de dreiging af te wenden, waardoor de opbouw van de Nederlandse bases in Tarin Kowt en Deh Rawod kon worden voltooid”, loofde de koningin destijds. Daarbij schroomde hij niet grote persoonlijke risico’s te nemen. „Zijn eigen veiligheid maakte hij ondergeschikt aan die van anderen”, aldus de koningin.

Kroon, die een café in Den Bosch had, kwam het jaar erop al met justitie in aanraking. Begin 2010 werd hij vervolgd wegens overtreding van de opiumwet en de Wet wapens en munitie. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken van het bezit van cocaïne. De militaire kamer van de rechtbank vond niet bewezen dat hij de drugs voorhanden had gehad. De gedecoreerde militair kreeg alleen een boete en voorwaardelijke werkstraf voor het bezit van vier stroomstootwapens. Het café heeft hij daarna verkocht.

Kroon (inmiddels 47) werkt tegenwoordig bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Hij schreef ook een boek over zijn ervaringen, dat als titel kreeg Danger Close.