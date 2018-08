„Kroon dikte eigen prestaties in boek aan”

Oorlogsheld Marco Kroon heeft in zijn boek Danger Close de uitkomst van sommige gevechten stelliger gebracht dan hij na afloop van de operaties meldde aan zijn werkgever.

Kroon claimde in zijn boek dat hij in operatie Jung III persoonlijk meerdere Talibanstrijders uitschakelde. Die details zijn volgens het AD echter niet terug te vinden in de geweldsrapportage over die missie die geheim was, maar nu door Defensie is vrijgegeven. Hij schreef dit document zelf als pelotonscommandant. Daarin meldde hij niet wie de schoten loste.

In een reactie door Defensie laat Kroon weten dat alleen gedode strijders in de rapportage worden vermeld als dat feitelijk was vast komen te staan. In zijn boek heeft hij volgens de woordvoerder meer vrijheid genomen.