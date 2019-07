Kroepoek met gluten teruggehaald

De Dumas Food Group roept uit voorzorg Naomi cassave kroepoek terug.

In de kroepoek zijn gluten aanwezig en mogelijk sporen van schaal- en schelpdieren, noten en pinda’s, maar dat staat niet vermeld op de verpakking. Wie overgevoelig is voor gluten, schaal- en schelpdieren, noten of pinda’s, kan er klachten door krijgen. Het gaat om zakken met een houdbaarheidsdatum tot 6 december 2019.

Consumenten die de kroepoek niet meer kunnen eten, kunnen de verpakking sturen naar de Dumas Food Group en krijgen dan het aankoopbedrag terug.