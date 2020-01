Kroeg in Zwolle dicht na vondst handgranaat

De Zwolse bar Bruut moet op last van de burgemeester per direct twee weken dicht omdat er dinsdag aan de deur van het café een handgranaat werd gevonden. Dat staat in een verklaring van de gemeente Zwolle. In 2018 werd er ook al eens een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat dinsdag onschadelijk gemaakt.

„Vanochtend rond 09.00 uur werd ik door de politie geïnformeerd over een verdachte situatie bij bar Bruut”, verklaart burgemeester van Zwolle Peter Snijders. „Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de eerdere gebeurtenissen bij Bruut.” Wie het explosief aan de deur van het café heeft gehangen, is onduidelijk.

De politie heeft camerabeelden van de vermoedelijke dader. Die worden dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht getoond.