Kritische politiechef doet aangifte tegen Grapperhaus

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa heeft aangifte gedaan tegen Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid. Ze beschuldigt hem van smaad en laster. Dat zegt haar juridisch adviseur Karim Aachboun tegen de NOS.

"Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende wordt afgestraft omdat zij naar eer en geweten heeft gehandeld met betrekking tot de aan haar gemelde misstanden binnen de politie", zegt Aachboun.

Aboulouafa is op non-actief gesteld nadat ze kritisch was geweest op de politieorganisatie over discriminatie. Vorige week werd duidelijk dat ze niet mocht terugkeren bij de politie-eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Ze zou onvoldoende vertrouwen hebben van haar directe collega's.

Grapperhaus schreef daarop in een brief aan de Tweede Kamer dat kritiek niet de reden is voor haar gedwongen vertrek. Volgens Aboulouafa is dat wel zo, daarom doet ze aangifte tegen de minister wegens smaad en laster.