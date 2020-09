Kritische experts praten met Kamer over coronawet

De Tweede Kamer hoort vrijdag een aantal experts over de spoedwet die een juridische onderbouwing moet bieden voor de coronamaatregelen van het kabinet. Rechtsgeleerden en lokale bestuurders laten hun licht schijnen over de tijdelijke wet.

Een vorige versie van de wet riep al veel kritiek op. Enkele van de sprekers die vrijdag aan het woord komen zien verbeteringen, maar zijn nog niet tevreden. Zo vindt hoogleraar Wim Voermans dat de wet te veel bevoegdheden geeft aan de minister. In de nieuwe versie van de wet is geregeld dat maatregelen een week voordat ze ingaan worden voorgelegd aan de Kamer.

Maar als het parlement negatief oordeelt kan de minister dat naast zich neerleggen, waarschuwt Voermans. Het wetsvoorstel komt „neer op een vorm van decretenbestuur zoals we dat tussen 1819 en 1879 in Nederland kenden”, stelt Voermans in zijn schriftelijke inbreng.

Hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard constateert dat de afgelopen maanden, waarin maatregelen via noodverordeningen werden geregeld, er in de praktijk een soort ‘burgemeestersparlement’ is gegroeid. De voorzitters van de veiligheidsregio’s spraken wekelijks met de overheid over de crisis. Daarmee is er een zekere mate van ‘checks and balances’ in het coronabeleid ontstaan, ziet Boogaard. Dat zou alleen moeten veranderen als er een „vergelijkbaar machtsevenwicht” met de Kamer voor terugkomt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) constateert dat burgemeesters wel „incidenteel” kunnen afwijken van een regeling van de minister, maar bij dat besluit niet de wethouders en gemeenteraad hoeven te betrekken. Dat moet anders, vindt de VNG.