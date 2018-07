Kritiek uit Suriname op uitspraken van Blok

In Suriname is kritisch gereageerd op de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Volgens André Misiekaba, fractieleider van de grootste regeringspartij, de Nationaal Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse, slaat Blok de plank volledig mis. „Deze minister heeft geen kaas gegeten van het reilen en zeilen in Suriname. Juist op een punt waar Suriname heel sterk staat, bekritiseert hij ons”, aldus Misiekaba in een reactie op de lokale nieuwssite Starnieuws.

Volgens Misiekaba zou Nederland juist van Suriname kunnen leren op het gebied van probleemloos samenleven van verschillende bevolkingsgroepen. Ondanks het verdeel-en-heersbeleid dat de „koloniale voorouders van deze meneer” hebben gevoerd, is er juist geen sprake van een verdeelde bevolking, stelt Misiekaba. Hij vindt dat Blok zich beter moet verdiepen in Suriname. „Juist op het punt waar wij het allersterkst zijn en op het punt waar wij kampioen zijn, komt deze meneer ons bekritiseren. Dus ik adviseer hem om in te werken en geen gekke dingen te zeggen die lachwekkend overkomen”, laat Misiekaba optekenen.