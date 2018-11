Kritiek op uitsluiten christelijke schilderijen

Verschillende leden van de Utrechtse gemeenteraad hebben vraagtekens gezet bij de keuze van Utrecht Marketing om geen schilderijen met christelijke thematiek op te hangen aan flatgevels. Jan Wijmenga, raadslid voor de ChristenUnie in Utrecht, noemt het „een soort religiestress.”

De reproducties van schilderijen worden aangebracht op verschillende gebouwen in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht. Dat gebeurt ter promotie van een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht, waar vanaf 16 december caravaggistische schilderijen te bezichtigen zijn.

Deze schilderstijl, geïnspireerd door de Italiaanse kunstschilder Caravaggio, werd succesvol beoefend door een drietal Utrechtse schilders. Een aantal van hun werken, waarin vaak christelijke en Bijbelse thema’s centaal staan, krijgt een plekje aan een Utrechtse gevel.

Caravaggio hanteerde een opvallende schilderstijl, die zijn bloei beleefde tussen 1600 en 1630. De stijl wordt gekenmerkt door contrasterend lichtgebruik en dramatische poses.

Aanstootgevend

Verschillende leden van de Utrechtse gemeenteraad reageerden onlangs verbaasd op het nieuws dat Utrecht Marketing ervoor had gekozen geen schilderijen met christelijke thematiek te selecteren. „Ik vind het positief dat Utrecht Marketing probeert aanstootgevende schilderijen te vermijden, maar hoe hoog leg je de lat?” zegt Wijmenga. „De openbare ruimte is geen steriele plek en mag best iets laten zien van de veelkleurigheid van de samenleving, zeker in een multiculturele stad als Utrecht. Daarbij is kunst een uitingsvorm die mag prikkelen of aanzetten tot nadenken. Als een religieuze afbeelding al als aanstootgevend wordt ervaren, vind ik dat we als samenleving ver heen zijn.”

Willibrord

Wijmenga wijst er ook op dat op verschillende plaatsen in Utrecht al christelijk getinte kunstuitingen te vinden zijn, zoals een beeld van Willibrord of een gedenksteen op een plaats waar eerst een kerk stond.

Tess Meerding van de VVD mengt zich in het Algemeen Dagblad ook in de discussie. Het doel van Utrecht Marketing is volgens Meerding om kunst en cultuur dichter bij de mensen te brengen. „Alles wat bij dat cultureel erfgoed hoort, in dit geval de Utrechtse caravaggisten, is dan goed om te laten zien.”

Naakt

Rijk van Ark, directeur van Utrecht Marketing, reageerde op deze kritiek in De Utrechtse Internet Courant. Volgens hem was het niet de bedoeling om religieus getinte schilderijen bij voorbaat uit te sluiten, maar wilde Utrecht Marketing voorkomen dat de reproducties voor aanstoot zouden zorgen. Daarom vielen bijvoorbeeld schilderijen met veel naakt ook af.

Een paar dagen voordat bekend werd dat er geen religieus getinte schilderijen opgehangen zouden worden, stelde de Utrechtse afdeling van DENK al schriftelijke vragen aan de gemeenteraad over hetzelfde onderwerp. Fractievoorzitter Mahmut Sungur vroeg zich daarin af of de gemeenteraad op de hoogte was van de christelijke thematiek van veel caravaggistische schilderijen. „Vindt het bestuur het gepast dat instellingen […] monumentale werken met religieuze thematiek realiseren in de openbare ruimte?” aldus Sungur.