Kritiek op teruggang aantal kerkgangers

Weer afschalen naar dertig kerkgangers? Het dringende advies vrijdag van burgemeester Halsema van het door corona geplaagde Amsterdam zorgt bij kerken in de hoofdstad voor gefronste wenkbrauwen. „Laten we proberen met gezond verstand maatwerk te leveren.”

Nee, evangelist Jurjen ten Brinke wil niet dat ‘zijn’ gemeente, Hoop voor Noord in Amsterdam, bekend staat als de kerk die niet gehoorzaam is aan de overheid. En toch is hij „verbaasd” over het dringende advies vrijdag van burgemeester Halsema. Ze wil dat bedehuizen, ook moskeeën, maximaal dertig mensen tijdens samenkomsten toelaten en dat bezoekers mondkapjes dragen. Om zo te proberen het coronavirus de kop in te drukken.

Ten Brinke „begrijpt” de zorg van Halsema, maar is niet van plan om de groepsgrootte op zondagmiddag in te perken. Nu komen daar tijdens die dienst zo’n honderd bezoekers, legt Ten Brinke vrijdagavond uit.

In een „groot, gloednieuw” schoolgebouw is plek genoeg om met honderd man op 1,5 meter afstand te gaan zitten. Maatwerk is geboden, zegt Ten Brinke. „Scheer niet alle kerken over één kam.”

Punt is dat een speciaal publiek naar de kerkdienst komt. „Het zijn mensen die niet zomaar een livestream zullen volgen. Bijvoorbeeld omdat ze op straat leven en geen computer hebben.”

Hij moet er niet aan denken de deuren dicht te moeten houden voor eenzame Amsterdammers. „We weten hoe dramatisch de lockdown voor sommigen heeft uitgepakt.”

Nu het coronavirus weer in alle hevigheid rondwaart in Amsterdam, heeft Ten Brinke gemeenteleden wel op het hart gebonden zich te houden aan coronaregels. „We werden weer wat makkelijker en hielden onderling niet altijd voldoende afstand. Ik heb mensen gezegd om niet naar de diensten te komen als ze klachten hebben.” Sinds enige tijd organiseert Hoop voor Nood rond de diensten geen koffie- en theebijeenkomsten.

Ook ds. J. Visser van de Amsterdamse Noorderkerk (PKN) heeft zijn aarzelingen bij het advies van burgemeester Halsema. Komende zondag blijft de kerkelijke gemeente sowieso met zo’n 100 tot 150 mensen bijeenkomen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Of de gemeente het kerkbezoek de zondagen erna gaat indammen, weet de predikant nog niet. „We voelen ons overvallen”, aldus ds. Visser vrijdagavond. Koffiedrinken na de kerkdienst is er komende tijd even niet bij. „Op zulke momenten gaan mensen door elkaar heen lopen en dat willen we voorkomen. Want we begrijpen de zorgen van het Amsterdamse gemeentebestuur wel.”

Gemeenteleden mogen zelf uitmaken of ze een mondkapje dragen, licht de predikant toe. „Wij leggen geen verplichting op, maar mensen die rond of tijdens de dienst een mondkapje op willen, hoeven niet te denken dat ze raar aangekeken worden. Het geloof is uit het gehoor, en daarbij zit een mondkapje niet in de weg.”

Ds. Visser wil waken voor „paniek.” „Laten we vertrouwen houden. De afgelopen tijd kwamen we met zo’n 150 mensen samen. Dat ging goed. Er zijn mij geen besmettingen bekend.”

Ook evangelist M. Vos van Bij Simon de Looijer, de Amsterdamse evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten, wil vooralsnog zondag alle circa 35 kerkgangers toelaten tot de dienst. Al houdt hij op dit punt wel een slag om de arm. Hij zou niet graag bijvoorbeeld schippersgezinnen willen teleurstellen. Vos ziet om zich heen dat de „angst” voor het virus terugkeert. Zelf zit hij met klachten in quarantaine. Hij laat zich zaterdag testen.

In de diensten ziet Vos af en toe mensen met een mondkapje. „Dat is bizar, doet onwerkelijk aan. Zo’n mondkapje confronteert je met de nood van onze tijd. Al mogen we gelukkig weten dat de Heere regeert en dat Hem niets uit de hand zal lopen.”

Vos ziet ook een positief effect van de coronacrisis. „Er is meer opening dan anders voor het Woord. Mensen komen op straat met diepe zingevingsvragen naar ons toe. Ze worstelen met de crisis en zijn op zoek naar antwoorden. „Jij hebt een Bijbel, vertel eens, hoe zit dat met die corona?”

Digitale kerkdienst is tijdelijke noodgreep

„Animo om kerk weer te bezoeken valt erg tegen”

Tien lessen van de 1,5 meterkerk