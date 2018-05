Kritiek op Krikke, maar geen gevolgen

De gemeenteraad van Den Haag is kritisch over de aanpak van de steekpartij op Bevrijdingsdag. Maar burgemeester Pauline Krikke hoeft van de raad niet te vertrekken. De PVV wil donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering een motie van wantrouwen indienen, maar die krijgt geen steun van andere partijen.

Het Openbaar Ministerie zei dinsdag dat de politie begin maart een anonieme waarschuwing over de dader van de steekpartij had gekregen. Daarin stond dat hij een terreurdaad zou willen plegen. De politie onderzocht het en de geheime dienst AIVD werd erbij gehaald. Uit het onderzoek bleek niet dat de man iets van plan was en de zaak werd gesloten. Maar de melding en de conclusies kwamen niet bij de politieleiding, de top van het Openbaar Ministerie en bij burgemeester Krikke terecht.

„Door een foutje is het niet goed geregistreerd. Fouten maken is menselijk, maar ik vind het wel heel kwalijk. Als de politie contact opneemt met de AIVD is er wat aan de hand. Als het gaat om mogelijke terroristen moet je niet naïef zijn”, zegt Hanne Drost van de SP. Ze wil onder meer weten „hoe dit kon gebeuren en hoe vaak het voorkomt”.

Richard de Mos, leider van de grootste partij in Den Haag, vindt dat de burgemeester te vroeg heeft gezegd dat de dader verward was en dat er geen signalen waren dat er meer speelde. „Dat heeft tot onrust en wantrouwen geleid. Ze had moeten zeggen dat ze niet wist wat het motief was, ze had terrorisme niet moeten uitsluiten. Maar ze heeft met goede intenties gehandeld. Ze wist niet van het briefje”, aldus de fractievoorzitter van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. Maar een motie van wantrouwen lost volgens hem niets op. Hij wil dat de communicatie tussen burgemeester, politie en justitie verbetert. „De communicatie aan de top moet top zijn.”