Kritiek op hand-desinfectiemiddelen

Slechts zes van de 47 hand-desinfectiemiddelen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2017 onderzocht, voldeden toen aan alle wettelijke eisen. De autoriteit bekeek monsters van middelen voor consumenten, die te koop waren in supermarkten, drogisterijen en bij webwinkels.

De werkzaamheid en veiligheid was veelal niet getoetst en dus niet gegarandeerd. Verder ontbraken veelvuldig waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en gebruiksvoorschriften of mankeerde daar iets aan. Het gaat onder meer om Sterillium, Body Benefits Desinfectant en Care Plus Clean Pro Hygiene.

41 producten hadden dus niet mogen worden aangeboden zoals ze te koop lagen. Dat heeft de NVWA destijds ook aan fabrikanten en winkels laten weten. De autoriteit deelde ook waarschuwingen (voor slechte etiketten) en boetes (voor niet getoetste middelen) uit, maar hoeveel kon de organisatie dinsdag niet precies zeggen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voor een goede hygiëne en het voorkomen van infecties het gebruik van desinfecterende middelen voor handen of huishouden overigens meestal niet eens nodig. Schoonmaken en handen wassen met water en zeep is vaak voldoende.