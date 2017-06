Kritiek op dreigende uitzetting Afghaan op zijn 18e verjaardag

Drie jonge Afghaanse asielzoekers, van wie er twee zouden zijn bekeerd tot het christendom, dreigen te worden uitgezet naar hun land. Defence for Children maakt zich „grote zorgen” om hun veiligheid.

Dat meldde de kinderrechtenorganisatie donderdagavond. De jongens worden alle drie zaterdag 18 jaar. De eerste uitzettingen naar Kabul zouden gepland staan voor zaterdag en maandag.

„Voor kinderen onder de 18 jaar moet er adequate opvang aanwezig zijn voordat ze uitgezet kunnen worden. Omdat de jongens 18 worden, is deze eis er niet meer. De Nederlandse autoriteiten zetten als verjaardagscadeau de jongeren uit naar een land waar zij hun leven niet zeker zijn”, aldus jurist Martine Goeman van Defence for Children.

De jongens, die anderhalf tot twee jaar in Nederland zijn, zitten volgens de organisatie in vreemdelingendentie. Goeman spreekt van „kwetsbare jongeren die vaak geen netwerk meer hebben in het land van herkomst, een ander geloof aanhangen of behoren tot een minderheidsgroep.” Ze wijst erop dat Duitsland gezien de veiligheidssituatie in Afghanistan uitzettingen naar dat land heeft opgeschort. „Dat zou Nederland ook moeten doen.”

Goeman vindt het onjuist dat het oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de twee bekeerlingen niet door een andere instantie is getoetst. Een woordvoerder van de diaconale organisatie Kerk in Actie wijst erop dat de zogeheten commissie-Plaisier bekeringsverhalen kan toetsen. „Maar die kon door de korte termijn geen reactie geven. We mogen er wel van uit gaan dat christenen in Afghanistan extra gevaar lopen.”