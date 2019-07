Kritiek op CU-raadslid als model

De deelname van het ChristenUnie-SGP-raadslid Van Zaalen uit de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard aan een mister-verkiezing heeft tot onvrede geleid bij de achterban.

Dat meldde het AD maandag. Van Zaalen (37) deed mee aan Mister Senior Netherlands, een schoonheidswedstrijd voor mannen boven de 30. Hij won vorig weekeinde in enkele subcategorieën.

„De achterban staat niet te juichen bij nadrukkelijk gebruik van haar naam bij deze verkiezing”, meldde oud-wethouder Van Wolfswinkel (CU), die deel uitmaakt van de steunfractie, op Twitter. Volgens hem gaat het om het „kanaliseren van iets dat leeft” en is er geen sprake van ruzie. Van Zaalen wil de kwestie „intern bespreken”. Het raadslid vond zijn deelname in lijn met het gedachtegoed van zijn partij. „We zijn niet huiverig om schoonheid te laten zien.”

Volgens Van Wolfswinkel wordt binnen de CU en de SGP „gemêleerd” gedacht over dergelijke verkiezingen. „Als raadslid ben je ook een uithangbord van de partij, ook tijdens je privéleven.” Hij zegt Van Zaalen te hebben afgeraden mee te doen, „maar de keuze is aan hem.” De kwestie is volgens hem „geen halszaak”. „Er is een nette mail binnengekomen van leden die moeite hadden met Van Zaalens optreden. Het heeft geen gevolgen voor de samenwerking.”