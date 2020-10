Kritiek op college om stadsdichter Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem laakt de collegeaanpak bij de benoeming van een omstreden stadsdichter. De stad en het stadsbestuur zijn daardoor grote schade toegebracht. De raad nam een motie van treurnis aan, maar verwierp een motie van afkeuring.

In Haarlem ontstond eind vorige week grote commotie over de benoeming van rapper Osenga tot stadsdichter van Haarlem. De rapper blijkt niet alleen te zijn veroordeeld voor geweld, maar ook de Holocaust te hebben gebagatelliseerd, de terreuraanslag op Bataclan in Parijs te hebben ontkend en geweld te hebben verheerlijkt. Het college heeft vrijdag de benoeming teruggedraaid.

Veel raadsfracties uitten donderdagavond tijdens een spoeddebat over de benoeming scherpe kritiek op verantwoordelijk cultuurwethouder Meijs (GroenLinks). Door de benoeming heeft de wethouder de reputatie van de raad, het college en de stad Haarlem grote schade toegebracht. Een deel van de raad voelt zich bovendien gepasseerd.

Onzorgvuldig

De VVD sprak over „grove onzorgvuldigheden”, volgens D66 ging het „goed mis”, terwijl het CDA van mening is dat het college de stad „voor gek” heeft gezet. De CU is van mening dat de wethouder „te naïef” heeft gehandeld en beter onderzoek had moeten doen. Eind augustus was het omstreden verleden van de rapper namelijk al duidelijk.

In een collegevergadering over de benoeming van Osenga tot stadsdichter, ontdekten wethouders door te googelen dat de rapper in 2016 is veroordeeld voor geweld. Het college heeft vervolgens besloten de veroordeling van Osenga niet naar buiten brengen om de raad niet ook nog een oordeel over de rapper te laten vellen, verklaarde Meijs.

Burgemeester Wienen en wethouder Meijs hebben een gesprek gehad met rapper Osenga over zijn veroordeling. Daarin is het vertrouwen gegroeid dat de rapper afstand had genomen van fouten waarvoor hij is veroordeeld. Wienen en Meijs hebben bij Osenga niet doorgevraagd of er nog meer dubieuze zaken speelden.

Weerzinwekkend

Vrijdag kwam een reeks „weerzinwekkende uitspraken” van vele jaren van de rapper op Twitter boven water. Daarin verheerlijkt hij bijvoorbeeld geweld, maakt zich schuldig aan opruiing en ontkent de terreuraanslag in Parijs.

Wethouder Meijs „betreurt” dat het college geen diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de achtergronden van de omstreden rapper, maar zich „met een kokervisie” alleen op de veroordeling te hebben gericht. Met de kennis van nu had dat volgens haar wel gemoeten. JouwHaarlem wees er per interruptie op dat de wethouder al op 25 augustus op de hoogte was.

Onaanvaardbaar

Burgemeester Wienen wees erop dat iedere bagatellisering van de Holocaust „volstrekt onaanvaardbaar” is. Volgens Wienen is er een „enorme schuld” richting Joodse gemeenschap. Het college heeft snel en zorgvuldig gehandeld, nadat een storm van kritiek opstak over de benoeming. De burgemeester erkende dat er twijfel kon rijzen over de mate waarin de stadsdichter spijt heeft betuigd over zijn eerdere uitspraken.

De raad verwierp uiteindelijk een motie van afkeuring, omdat de collegepartijen deze niet steunden. Hart voor Haarlem noemde het ontbreken van steun van CDA en D66 voor deze motie „een slag in het gezicht van heel Haarlem.” De VVD noemde het „laf” van de collegepartijen om de motie af te zwakken tot een motie van treurnis. Deze motie werd aangenomen.