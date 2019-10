Bij een inbraak in een kringloopwinkel aan de Grotestraat in Waalwijk hebben dieven geld gestolen dat was bestemd voor het goede doel.

De beheerder kreeg zondag een seintje dat er een ruit was ingeslagen. Hij ging poolshoogte nemen en zag al gauw dat de kassalade uit de kassa was verdwenen. Ook waren drie collectebussen verdwenen, met daarin een bedrag van totaal 1000 euro. Met een van de collectebussen was geld ingezameld voor KiKa (Kinderen Kankervrij), met de andere twee voor de voedselbank.