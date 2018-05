Krimpenerwaard verruimt koopzondagenbeleid

De nieuwe coalitie in de Krimpenerwaard heeft woensdagavond haar akkoord gepresenteerd. Onder meer het evenementen- en het koopzondagenbeleid gaan op de schop.

De nieuwe coalitie, bestaande uit Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie en D66, heeft besloten dat alle evenementen uiterlijk 02.00 uur eindigen.

Voor evenementen op zondag geldt dat de burgemeester bevoegd is hierover te besluiten. Supermarkten kunnen Krimpenerwaardbreed op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur open. Dit is een vrije keuze van de ondernemer.

In de „toeristische centra” van Schoonhoven en Haastrecht staat de coalitie maximaal 18 koopzondagen per jaar (tussen 13.00 en 17.00 uur) toe voor alle winkeliers. Winkeliersverenigingen mogen hierover bepalen.

De vorige coalitie, waar in plaats van D66 de SGP een plaats in had, handhaafde het bestaande aantal van vijf koopzondagen per jaar in Schoonhoven, en liet in de andere kernen de winkels ’s zondags dicht. Verder eindigen evenementen –ook ’s zaterdags– uiterlijk 23.00 uur.