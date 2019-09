‘Krimp veestapel remedie tegen stikstofcrisis’

Greenpeace vindt dat het drastisch laten krimpen van de veestapel cruciaal is in de aanpak van de stikstofcrisis. De milieuorganisatie reageert op het nieuwe rekenmodel dat het kabinet wil invoeren voor kleine projecten die stilliggen door een uitspraak van de Raad van State.

„Het is goed om te zien dat taboes niet uit de weg worden gegaan in de vervolgstappen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Dat betekent dat het kabinet nu daadkracht moet tonen en aan de slag moet gaan met krimp van de veestapel. Drastisch minder koeien, varkens en kippen is ook cruciaal in de aanpak van de klimaatcrisis en het beschermen van onze bossen”, aldus Greenpeace.

Regeringspartij D66 pleitte afgelopen week voor halvering van de veestapel. Landbouwminister Carola Schouten en boerenorganisatie LTO zeiden direct al daar niets in te zien.