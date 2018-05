Krikke wil nu vooral luisterend oor bieden

De omwonenden en passanten die getuige waren van de steekpartij in Den Haag waarbij ruim een week geleden drie zwaargewonden vielen, willen vooral weten wat er precies gaat gebeuren met de verdachte. Dat bleek na een besloten bewonersbijeenkomst. De aanwezigen voelden zich na afloop „veel beter geïnformeerd”, zei een woordvoerder van de gemeente.

De 31-jarige man van Syrische afkomst stak op Bevrijdingsdag in de Haagse binnenstad drie mensen neer. Burgemeester Pauline Krikke vertelde de toehoorders dat zijn voorarrest met drie maanden is verlengd en legde uit wat dat inhoudt. Ze werd bijgestaan door iemand van het Openbaar Ministerie (OM). Over Krikke’s rol in in de dagen na het incident kwamen weinig of geen vragen van bewoners.

Donderdag voelde de Haagse gemeenteraad haar nog stevig aan de tand over haar functioneren na het steekincident. De raad was zeer kritisch over haar verklaring dat de verdachte bekend stond om verward gedrag maar niet in verband werd gebracht met terreurdaden.

Het was vrijdag de tweede informatiebijeenkomst in korte tijd. „En als de betrokkenen daar behoefte aan hebben, kom ik snel of over een tijdje weer langs. Ik vind het belangrijk de mensen te spreken die het hebben zien gebeuren, omwonenden en ondernemers”, zei ze.

Krikke bezocht eerder de slachtoffers. „Het waren heel intieme, bijzondere ontmoetingen. Het is niet aan mij om daar inhoudelijk iets over te vertellen. Dat is aan henzelf of hun familie.”

Na de raadsvergadering en de bewonersbijeenkomst leek de angel een beetje uit de discussie gehaald over Krikke’ s functioneren in de dagen direct na de aanslag.