Krikke: vergunning nodig voor vreugdevuur

De bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hebben dit jaar al een vergunning nodig. De Haagse burgemeester Pauline Krikke neemt hiermee de aanbeveling over uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De tijd van werken met convenanten is voorbij, aldus de gemeente Den Haag.

„Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen”, aldus Krikke.

Ze trekt het zich aan dat het vorig jaar zo misging op het strand in Scheveningen. „Ik zal er in de toekomst alles aan doen om dit te voorkomen.”

Volgens de gemeente worden de vuurstapels vanaf dit jaar in hoogte en volume beperkt en wordt een einde gemaakt aan de strijd wie de hoogste stapel kan bouwen.