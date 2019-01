Krikke: Overtuigd van veiligheid vreugdevuren

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag lag woensdag onder vuur in de Haagse gemeenteraad om haar optreden rondom de vreugdevuren. Die liepen op oudjaarsnacht uit de hand en veroorzaakten een vonkenregen over Scheveningen.

Krikke gaf groen licht voor het aansteken van de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp, omdat ze ervan overtuigd was dat de houtstapels „veilig konden branden.” Ze kwam tot die conclusie nadat ze op oudjaarsdag alle informatie en adviezen nog eens zorgvuldig had doorgenomen en had besproken, onder meer in de veiligheidsdriehoek, waarin de politie en het openbaar ministerie zitten. Ze had geen negatief advies gekregen over het aansteken van de stapels. „Dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?” stelde Krikke.

Vanwege de omvalrisico’s van de hoger geworden brandstapels had ze de veiligheidszone rond de stapels uitgebreid, zei Krikke. Na vragen van de PVV ontkende de burgemeester dat ze een negatief advies had ontvangen en dat ze het aansteken van de boel er doorheen had gedrukt, zoals anonieme bronnen in de media hadden gemeld.

Faliekant mis

Dat Krikke direct na de vonkenregen met een beschuldigende vinger naar de bouwers wees, die volgens haar afspraken hadden geschonden, viel zeer slecht bij de raad. Crisiscommunicatie moet onrust wegnemen, stelde het CDA, en dan zijn beschuldigingen niet gepast. Ook volgens CU/SGP ging het „faliekant mis.” Haar uitlatingen tijdens een persconferentie waren beroerd en suggestief. Bovendien riep het meteen de vraag op waarom dan niet werd gehandhaafd en haar eigen rol daarin, maar daar ging ze niet op in, aldus CU/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis.

Rommelig

Krikke zei dat ze niemand de schuld heeft willen geven van het uit de hand gelopen vreugdevuur. Volgens haar was al bekend dat de stapels te hoog waren en had ze daarover op oudejaarsdag bij de bouwers haar teleurstelling uitgesproken. „Maar ik heb nooit gezegd dat de vonkenregen met de hoogte van de stapels te maken had.” Krikke erkende wel dat de communicatie over het onderzoek „rommelig is verlopen.”

Dat Scheveningen aan een ramp is ontsnapt, was volgens de meeste partijen vooral te danken aan het optreden van de brandweer.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt hoe het vreugdevuur uit de hand kon lopen. De uitkomsten worden in het najaar verwacht.