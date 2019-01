Krikke overtuigd dat vreugdevuren veilig waren

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag was ervan overtuigd dat de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp „veilig konden branden”. Ze kwam tot die conclusie nadat ze op Oudjaarsdag alle informatie en adviezen nog eens zorgvuldig had doorgenomen en had besproken in de driehoek, waarin de politie en het Openbaar Ministerie zitten.

Ze zei dat woensdag na forse kritiek vanuit de gemeenteraad over haar optreden vlak nadat er een vonkenregen over Scheveningen was getrokken en flinke schade had aangericht. „Want mag ik het eens anders zeggen: dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?”

Vanwege de omvalrisico’s van de hoger geworden houten brandstapels had ze wel de veiligheidszone rond de stapels uitgebreid, zei ze.

Forse kritiek op optreden Krikke na vuren