Krikke neemt schade op van vonkenregen

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat dinsdag in Scheveningen zelf kijken naar de schade die is ontstaan door de vliegende vonken van het grote vreugdevuur op het strand bij Scheveningen. De burgemeester is om 15.00 uur op de boulevard bij de kiosk die er ernstig door beschadigd is geraakt. Ze zal daar „de schade opnemen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De burgemeester zal ook naar de brandweerkazerne gaan aan de Duinstraat. Ze wordt daar om 16.30 uur verwacht en zal daar de pers te woord staan.