„Krikke deed niets en moet daarom aftreden”

De Haagse burgemeester Pauline Krikke moet opstappen, vindt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. "Diegene die moest handhaven deed niets en daarom moet ze aftreden. Liefst vandaag nog", zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar in een verklaring. De maatregelen die Den Haag donderdag aankondigde, zijn volgens Dubbelaar alleen bedoeld om het "politieke hachje" van Krikke te redden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos zat tot woensdag in het college onder Krikke. De partij werd uit de coalitie gezet omdat haar twee wethouders worden verdacht van corruptie. De partij is woedend en noemt dat een politieke afrekening.

Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de Haagse PVV, zegt dat alleen Krikke politiek verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. "Ik hoop dat zij volgende week haar verantwoordelijkheid neemt bij het debat en niet alleen naar anderen gaat wijzen."

Het CDA vindt dat de Onderzoeksraad harde conclusies trekt. "De bouwers van de vreugdevuren konden een vrijstaat op het strand creëren, waarbij zij de regels bepaalden en niet de gemeente. Dat hoort andersom. Het werd in de hand gewerkt door de manier van gedogen. We kunnen nu wel dingen veranderen met vergunningen, maar elke afspraak staat of valt met handhaving", zegt fractievoorzitter Daniëlle Koster. Pas na het debat wil Koster beslissen of ze nog vertrouwen heeft in Krikke.

ok de Haagse afdeling van ChristenUnie-SGP is kritisch op Krikke. "De handelwijze van de burgemeester voor en na de jaarwisseling heeft vanzelfsprekend niet bijgedragen aan het vertrouwen in de burgemeester. Dat zal ze moeten herwinnen in het debat dat we volgende week als raad met haar voeren", stelt de ChristenUnie-SGP.

De Partij voor de Dieren stelt: "De burgemeester greep niet in toen keer op keer de afspraken door de bouwers met voeten werden getreden. Ze was de regie volledig kwijt." Volgens de PvdA zijn er "onverantwoorde risico's" genomen, maar "maakte niemand zich verantwoordelijk voor het besluit om het vuur al dan niet te ontsteken".

De drie overgebleven coalitiepartijen houden zich op de vlakte. GroenLinks zegt "dat de veiligheid in de huidige vorm van de vreugdevuren totaal niet kan worden gegarandeerd". Krikkes eigen partij, de VVD, hoopt dat de "mooie traditie" van de vreugdevuren kan doorgaan. D66 heeft nog niet gereageerd.

Een van de twee strandbranden veroorzaakte een regen van vonken. Die trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan. Enkele mensen raakten lichtgewond.