Krikke: bouwers hielden zich niet aan afspraak

De bouwers van de vreugdevuren op het strand van Scheveningen hebben zich niet aan de afspraken gehouden over de hoogte van de vreugdevuren. Dat zei burgemeester Pauline Krikke dinsdagmiddag bij een persconferentie.

„De bouwers hebben in het holst van de nacht extra hout op de stapels gedaan”, aldus Krikke. De stapels mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk 13 meter hoger geworden.

Toen bleek dat de vreugdevuren hoger werden heeft gemeente op laatste moment besloten veiligheidshekken verder van het vuur te zetten om publiek op afstand te houden. Maar het ging toch mis toen de wind aantrok en er vliegende vonken van de vreugdevuren af kwamen.

Er is dinsdagavond opnieuw een gesprek met de bouwers om ze aan de afspraken te herinneren. Krikke kan nog niet ingaan op vraag of er wel een vergunning voor het aansteken van de te hoge stapels is gegeven. „Er zijn verschillende papieren die hier een rol in spelen. De dossiers worden nu doorgenomen om daar opheldering over te krijgen”, aldus de burgemeester.