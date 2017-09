Krater vol oorlogsresten opgegraven in Arnhem

Archeologen hebben aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem een grote hoeveelheid oorlogsresten en persoonlijke bezittingen van militairen uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Volgens de archeologen geven de opgravingen een beter beeld van wat er direct na de Slag om Arnhem in september 1944 rond de brug is gebeurd.

De John Frostbrug over de Rijn is de brug die de geallieerden in 1944 niet in handen konden krijgen, waardoor de operatie Market Garden mislukte. Omdat Rijkswaterstaat de uiterwaarden van de Rijn aanpakt, is daar nu archeologisch onderzoek gedaan. Gebleken is dat vele bomkraters aan die kant van de brug direct na de oorlog volgestort zijn met oorlogspuin om de grond te egaliseren.

In de grond bleek een Duitse luchtafweergeschutstelling (een Flak-stelling) ingegraven, wat volgens de onderzoekers bewijst dat de brug ook na de slag heel belangrijk bleef voor de bezetters. Ook is een baileybrug (een tijdelijke oeververbinding) gevonden. Daarnaast zijn veel Duitse en Britse wapens, munitie, helmen, munten, krantenresten, noodrantsoenzakjes, een zakmes en een EHBO-koffer aangetroffen.