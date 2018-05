Krapte in bouw nekt renovatie Museum Arnhem

De explosieve groei van de bouwsector in combinatie met het tekort aan bouwvakkers hebben de plannen voor de grootscheepse renovatie en verbouwing van het Museum Arnhem in de kiem gesmoord. Het is de vraag of de verbouwing en renovatie nog zullen doorgaan zoals de bedoeling was. En als dat gebeurt, wordt de klus die op 15 miljoen euro was geraamd minimaal 7 tot 10 miljoen euro duurder.

Dat staat in een brief die het Arnhemse college naar de raad heeft gestuurd. Het college legde de aanbesteding voor de klus in februari stil, omdat er nauwelijks belangstelling was voor het project. De enkele aannemer die wel inschreef raamde de kosten zo hoog mogelijk. Het college verwacht dat een nieuwe aanbesteding op de huidige markt nog duurder zal uitvallen. Het college erkent dat de oorspronkelijke plannen wel erg laag begroot zijn, zeker nu aannemers nauwelijks hoeven te concurreren.

Het college heeft in opdracht van de raad in de afgelopen maanden gezocht naar alternatieven. Dat is niet meegevallen, zo blijkt. Nieuwbouw in het centrum van de stad gaat zeker 30 miljoen euro kosten en nog veel meer als het een bijzonder gebouw moet worden. Verhuizing van het museum naar het leegstaande pand van V&D in het centrum is nog duurder.

Hoe het nu verder moet laat het inmiddels demissionaire college aan de raad. De verbouwing helemaal uitstellen lijkt geen optie. Voor 15 miljoen euro zoveel mogelijk knelpunten aanpakken kan, maar dan moet het hele architectonische ontwerp de prullenbak in. Als de raad meer geld vrijmaakt, kan onderzocht worden of het ontwerp toch gerealiseerd kan worden.

Museum Arnhem is sinds eind 2017 in afwachting van de verbouwing gesloten. Het is onduidelijk wanneer het toonaangevende museum voor moderne kunst weer opengaat.