Krapte bij Nebo: „Sommige collega’s werkten dubbele contracturen”

Bij het reformatorische woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht ontvangen ze herintreders met open armen. De huidige onderbezetting zorgt voor een hoge belasting en nieuwe collega’s zijn dan ook van harte welkom, zegt Anneke Kool, teamleider thuiszorg en wijkverpleegkundige.

Donderdag werd duidelijk dat minister Hugo de Jonge 3000 mensen die in het verleden al in de zorg werkten een persoonlijke brief heeft gestuurd. Hij wil ze bewegen terug te keren in hun oude beroep. „Ik hoop dat ze hun oude liefde herontdekken”, zo zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

In het thuiszorgteam van Kool is de nood hoog. De teamleider vertelt dat er twee vacatures zijn op een team van acht personen. „Dat gaat dus om een kwart van de personeelsbezetting. Ik weet dat ook andere huizen van Cedrah -in Zuid-Holland en Zeeland- te maken hebben met tekorten. Bij Nebo verschilt het overigens per afdeling.”

Om de werkdruk te verlichten valt Kool regelmatig terug op uitzendkrachten, maar in de zomerperiode lukt dat niet altijd. „Sommige collega’s werkten afgelopen zomer dubbele contracturen. Dat ging vaak om moeders voor wie dat extra belastend was in een zomerperiode waarin de kinderen thuis waren.”

Oproep minister De Jonge: kom terug in de zorg

Kool geeft aan dat Nebo werft op mensen met een verouderd diploma. „Zo organiseerden we pas een avond ”Stap in de zorg” voor oudgedienden en zij-instromers. Ook in vacatures noemen we herintreders. We mikken daarbij bijvoorbeeld op moeders die stopten met hun werk in de zorg vanwege hun gezin.”

In de zorg zijn in totaal 30.000 vacatures. En dat terwijl de instroom bij zorgopleidingen in Nederland in de lift zit. Ook het Hoornbeeck College zag de afgelopen jaren het aantal aanmeldingen voor de afdeling gezondheidszorg licht groeien.

Ad Blonk, voorzitter van de centrale directie van het Hoornbeeck college en verantwoordelijke Zorg & Welzijn: „Bij de afdeling welzijnsopleidingen, waaronder gehandicaptenzorg valt, daalde de aanmeldingen juist heel licht. Wat interessant is in verband met de oproep van de minister: de laatste jaren komt vanuit instellingen uit de achterban de vraag voor cursussen voor herintreders. Op sommige locaties hebben we een klas vol met ouderen. Deze mensen zijn vaak bevoegd, ze hebben een diploma in de zorg, maar ze zijn niet meer zo bekwaam.”

Een andere trend die Blonk signaleert, is een sterke verschuiving van studenten op de dagopleiding (bol) naar een combinatie van werken en leren (bbl). „Scholieren die van het vmbo en de havo komen, gaan direct aan de slag in de zorg. Ze komen dan nog een dag in de week bij ons om wat bij te leren. Deze trend heeft deels te maken met de krapte in de zorg, maar ook met het geld dat instellingen hiervoor beschikbaar hebben. Vroeger waren de financiën niet toereikend.”