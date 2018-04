Kranen vallen om in Krimpen aan den IJssel

Op een scheepswerf aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagochtend twee bouwkranen omgevallen bij werkzaamheden. Vier mensen kwamen in het water terecht, zij raakten lichtgewond, aldus een woordvoerder van de brandweer. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De vier stonden op een ponton toen de kranen omvielen.

Duikers van de brandweer hielpen bij de reddingsactie. Niemand anders is vermist.

De kranen vielen om tijdens werk aan een brug in aanbouw. Het gebeurde op het terrein van staalbedrijf Hollandia. De bedoeling was om om met de twee kranen een brugdeel naar een ponton te verplaatsen. Dit ging mis, waardoor is nog niet duidelijk.

De Inspectie SZW onderzoekt het ongeval.

Voor wat betreft de omgevallen kranen en het brugdeel is volgens de brandweer nog steeds sprake van een instabiele situatie. De rest van de dag wordt geprobeerd de situatie te stabiliseren en extra materiële schade te beperken.