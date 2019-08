Krakers We are here tegen eigenaar: Wegwezen!

Eruit! Eruit? „Moet ik mijn eigen gebouw uit?!” Asielzoekers hebben de Amsterdamse ondernemer Salih Ozcan vorige week gesommeerd hun onderkomen, dat zijn eigendom is, te verlaten.

Ondertussen werkt de overheid aan een wet die snellere uitzetting van krakers mogelijk moet maken. Daar heeft Ozcan echter nog geen baat bij.

De krakers behoren tot Wij Zijn Hier, een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die zich niet langer verschuilt, maar de situatie van „onuitzetbare” asielzoekers aan de kaak wil stellen. Daar kwam Ozcan achter: na zijn vakantie bleek dat de groep zijn bedrijfspand had ingepikt. Hij verhuurde het vroeger, liet het ontruimen en opknappen en zegt het nu nodig te hebben voor zijn autobedrijf.

Buiten is het een bende. Binnen ook. „Willen jullie naar buiten gaan? Anders bel ik de politie”, probeerde Ozcan. „Ga het gebouw uit. Je moet aangifte doen bij de politie”, was de reactie. „Wat zeg je? Moet ik mijn gebouw uit?” reageerde de eigenaar onthutst. Stadszender AT5 legde de heftige woordenwisseling vast.

Ozcan koos eieren voor zijn geld; de overmacht was te groot: er huizen minstens veertig krakers in zijn pand. „Te gek voor woorden”, vindt hij het wel. En die vuilnis buiten gaat alleen maar ratten en muizen lokken, vreest hij.

Inmiddels hebben VVD en FVD in de Amsterdamse gemeenteraad vragen gesteld. De VVD wil dat schade op de krakers wordt verhaald. FVD stelt dat „krakers die hardwerkende ondernemers hinderen in hun werk, per omgaande moeten worden uitgezet en vervolgd.”

De politie liet weten niet met spoed tot ontruiming over te gaan. Sinds 2010 geldt een kraakverbod, maar een ontruimingsprocedure duurt gemiddeld zes –soms wel acht– weken en in die tijd worden ongenode gasten niet buiten de deur gezet.

De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA willen daar wat aan doen, maar hun wetsvoorstel is nog niet door het parlement. „Krakers zijn inbrekers en kraken is een misdrijf”, twitterde VVD-Kamerlid Koerhuis maandagavond in reactie op de ophef rond het Amsterdamse bedrijfspand.

Dit is nu precies waarom hij samen met CDA’er Van Toorenburg in mei 2018 met een motie kwam om het kraakverbod in ere te herstellen en dit jaar met een initiatiefwet om snellere uitzetting mogelijk te maken. Binnen drie dagen toetst de rechter-commissaris het verzoek tot handhaving van de officier van justitie. Na goedkeuring kan direct ontruiming plaatsvinden. Een kraakverbod is volgens de Kamerleden niet effectief als illegale bewoners hun gratis verblijf nog enige tijd mogen voortzetten. De steviger aanpak moet pandeigenaren beter beschermen.

„We weten dat het gebouw van jou is, daarom respecteren we je”, zeiden de krakers tegen ondernemer Ozcan. „We willen dat je ons ook begrijpt.” „Dit is mijn pand en ik heb het nodig”, probeerde de eigenaar nog. Wij Blijven Hier, dachten de krakers.