Krachtige computer in Drenthe

Nederland heeft er een bijzonder snelle computer bij. Die staat bij een sterrenwacht in het Drentse Westerbork. De ARTS, zoals de machine heet, heeft een rekencapaciteit van 2 petaflops. Dat betekent dat hij 2 biljard (miljoen maal miljard) berekeningen per seconde kan uitvoeren. Hij wordt dit weekeinde in gebruik genomen.

Bij Westerbork staan twaalf telescoopschotels op rij, verspreid over drie kilometer. Die maken constant beelden van de ruimte. De computer moet in die metingen zoeken naar zogeheten snelle radioflitsen. Dat zijn mysterieuze signalen van buiten onze Melkweg. Zo’n flits duurt een paar milliseconden. De eerste flits werd in 2007 ontdekt. Sindsdien zijn er pas enkele tientallen gezien, hoewel er mogelijk duizenden flitsen per dag gebeuren.