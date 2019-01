Krabbendijkse dorpshuis dicht

Dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke gaat vanaf donderdag drie maanden dicht. Dat maakte burgemeester Van Egmond van Reimerswaal maandag bekend.

„Ik wil hiermee een duidelijk signaal afgeven dat wij als gemeentebestuur niet dulden dat er in dit pand illegale activiteiten plaatsvinden”, zegt de burgemeester desgevraagd. Ze wijst erop dat de openbare orde en veiligheid zwaarder wegen dan de bezwaren die tegen de sluiting waren ingediend. Onder het podium van de grote zaal van het dorpshuis werd op 12 december bij een politie-inval een wietkwekerij ontdekt.

Van Egmond benadrukt dat het dorpshuis net zo wordt behandeld als gewone panden waar drugs worden geteeld. De gemeente Reimerswaal is eigenaar en verhuurder van het dorpshuis. „Met de vergrendeling is nu voor iedereen zichtbaar dat De Meiboom is onttrokken aan het criminele circuit, waardoor de rust en het veiligheidsgevoel van omwonenden, gebruikers en bezoekers kunnen terugkeren.” Ze wijst erop dat illegale wietteelt ook een groot risico op brand met zich meebrengt.

Voor de verenigingen die van het dorpshuis gebruikmaken zijn alternatieve locaties voorhanden. „Die worden natuurlijk gedupeerd door de tijdelijke sluiting”, zegt Van Egmond. Het herstel van het vertrouwen in de sociaal-maatschappelijke functie van De Meiboom weegt volgens haar echter zwaarder. De gemeente heeft zich volgens Van Egmond ingespannen om voor vervangende locaties en, indien nodig, vervoer er naartoe te zorgen. Zorginstelling Ter Weel in Krabbendijke biedt ruimte aan, evenals dorpshuizen in omliggende kernen gaven.