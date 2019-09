Kraanwaterdag voor scholieren

Ruim 100.000 scholieren op basisscholen in het land drinken woensdag voor een keer geen gezoete drankjes maar kraanwater. Ook krijgen ze op ‘Kraanwaterdag’ les van 3600 leraren over hoe gezond en duurzaam water uit de kraan is en maken ze hun eigen favoriete waterdrankje met groenten, fruit en kruiden.

De speciale waterdag is georganiseerd door onder meer de Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens, Brabant Water, PWN, Oasen en Drinkwaterbedrijf Groningen. Staatssecretaris Blokhuis opent de dag bij Basisschool Diamant in Apeldoorn.

Volgens onderzoek krijgt twee derde van de basisschoolkinderen suikerhoudende drankjes mee naar school van ouders, terwijl ze het niet erg vinden om water te drinken. Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater volgens de waterbedrijven zo hoog als in Nederland. Zij willen kinderen hiervan bewust maken.