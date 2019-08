Kraanbedrijf betaalt 175.000 euro voor Alphen

Het Rotterdamse kraanbedrijf Peinemann betaalt 175.000 euro voor het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn. Bij het plaatsen van het rijdek op de Koningin Julianabrug vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om, waardoor een enorme ravage ontstond. Peinemann was verantwoordelijk voor de aansturing van de werkzaamheden en heeft volgens het Openbaar Ministerie de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Door het transactievoorstel van het OM te accepteren voorkomt het bedrijf een zaak voor de strafrechter.

De hijskranen stonden op pontons in de Oude Rijn. Toen ze een nieuw brugdeel hesen, vielen ze om en kwamen ze op woningen aan de oever terecht. Achttien woningen werden onbewoonbaar. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Onderzoek door de inspectie SZW wees onder meer uit dat Peinemann heeft gewerkt zonder adequate stabiliteitsberekeningen en ballastplannen. Ook stonden de kranen te scheef. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ongeluk eveneens onderzocht.

Peinemann heeft van meet af de verantwoordelijkheid genomen en meegewerkt aan alle onderzoeken. Het bedrijf richtte daags na het ongeluk het Steunfonds Juliana op en heeft daar ruim 1,2 miljoen euro in gestopt, om de materiële schade zo snel mogelijk te herstellen. Ook heeft het vergoedingen verstrekt aan mensen die hun huis niet meer in konden. Aan de hand van een intern onderzoek heeft Peinemann structurele maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Het bedrijf is tevreden met de afdoening door het OM. Het te betalen bedrag is „schappelijk” , zegt bestuursvoorzitter Ad Kornet. „Wij zien dat als leergeld, want ondanks de verschrikking van het ongeluk zijn wij en de branche veel wijzer geworden en hebben talloze branchegenoten maatregelen genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.”

Het OM vindt 175.000 euro een passende afdoening. „Als het bedrijf zou zijn gedagvaard, zou het OM op de rechtszitting eenzelfde eis hebben uitgesproken”, aldus een woordvoerder.

