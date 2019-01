(Kraan)water thema van Koningsspelen

Op een basisschool in Voorburg is woensdag de inschrijving geopend voor de Koningsspelen 2019. De Koningsspelen zijn een sportief feest, dit jaar op vrijdag 12 april, voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en in het Caribisch gebied. Thema van deze zevende editie is ‘water drinken’.

Die dag bestaat uit sportieve activiteiten op school, voorafgegaan door een gezamenlijk ‘koningsontbijt’. Scholen bepalen zelf hoe ze de dag precies invullen. In elk geval kan er worden gedanst op het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen en dat heet dit jaar Pasapas.

Vorig jaar deden er ruim 6000 scholen mee, met in totaal 1,2 miljoen kinderen en dat is volgens initiatiefnemer en voormalig toptennisser Richard Krajicek driekwart van alle kinderen uit het primair onderwijs. „Het is inmiddels een belangrijke traditie geworden: in elk geval één dag van het jaar samen sporten en samen ontbijten. Dat is gezond en leuk en dat willen we laten zien.” Voor het thema water is gekozen omdat dat gezond is, zorgt voor energie „en bovendien een makkelijke dorstlesser, zo uit de kraan”.

In 2013 was de eerste editie. Die was georganiseerd voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander en sindsdien is het een jaarlijks evenement, altijd op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Maar dit jaar is het dus een week eerder, in verband met Goede Vrijdag. De organisatie is in handen van de Krajicek Foundation. Supermarktketen Jumbo zorgt voor het ontbijt.