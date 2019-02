Kraan valt op woning in Vlaardingen

In Vlaardingen is een heikraan op een woonhuis gevallen. De kraan op het bouwterrein in de wijk Holy viel door nog onbekende oorzaak om en belandde op een woning. Daarbij vielen geen gewonden. De bewoners van het getroffen huis waren niet thuis en de kraanmachinist stapte ongedeerd uit de kraan, meldt de veiligheidsregio.

Het ongeval zorgde voor een gaslek dat snel kon worden verholpen. De zonnepanelen op het dak vragen meer aandacht. De zonnepanelen leveren stroom en moeten stroomloos worden gemaakt, maar hebben geen aan-uitknop, aldus de veiligheidsregio.