Op een scheepswerf aan de Schaardijk in Krimpen aan den IJssel is dinsdagochtend een bouwkraan in het water gevallen. Daarbij zijn twee personen te water geraakt en met lichte verwondingen weer uit het water gehaald.

De brandweer heeft er een grote hulpverleningsactie van gemaakt en zette duikers in. Maar er blijken geen andere personen meer vermist te zijn, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De kraan is omgevallen bij werkzaamheden aan een brug in aanbouw.