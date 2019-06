KPN weet nog geen eindtijd storing

KPN weet nog niet hoelang het duurt om de grote telefoonstoring te verhelpen. „Een eindtijd kunnen we nog niet geven. We werken met man en macht aan een oplossing en we vinden het heel vervelend voor klanten”, laat de provider weten.

Vaste en mobiele telefonie liggen eruit. Mobiele data en vast internet werken wel, dus klanten kunnen elkaar bellen via diensten als Skype en WhatsApp. De storing ontstond rond 16.00 uur. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

Door de storing is ook het alarmnummer 112 onbereikbaar, evenals het nummer 0900-8844 voor niet-spoedeisende gevallen. Meerdere gemeenten, de kustwacht, netbeheerders, ziekenhuizen en waterschappen zijn uit de lucht. Dat geldt ook voor het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.