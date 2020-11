KOZP protesteert ook zonder intochten tegen Zwarte Piet

Ook al zijn vrijwel alle sinterklaasintochten afgeblazen vanwege de coronacrisis, actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat toch demonstreren. In Breda houdt KOZP zaterdag het eerste naar eigen zeggen vreedzame protest. Zondag volgt een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht.

Volgende week zijn er ook protesten in Weert en Venlo op zaterdag en in Eindhoven op zondag. In Venlo is de KOZP-demonstratie ook gericht tegen 'grijze piet'. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variant bedacht, de grijze piet. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

Inmiddels is in veel plaatsen Zwarte Piet al vervangen door de roetveegpiet. Ook in het Sinterklaasjournaal van de NTR zijn sinds vorig jaar uitsluitend pieten met roetvegen te zien. Dat leidde weer tot protesten van mensen die Zwarte Piet willen behouden.

Zaterdag is de landelijke aankomst van Sinterklaas op een geheime locatie zonder publiek.