Koudweerregeling voor daklozen Arnhem en Ede

Arnhem en Ede zetten vanwege de nachtvorst extra bedden klaar voor de opvang van daklozen. Ook gaan hulpverleners de straat op om het aantal ‘buitenslapers’ te tellen en te kijken hoe het met hen gaat. In andere grote steden is nog geen sprake van een speciale winteropvang voor mensen die op straat leven.

Volgens de GGD Gelderland-Midden hebben de gemeenteraden van Ede en Arnhem kortgeleden besloten om het zogenoemde vorstprotocol eerder in te laten gaan. Er komt nu al extra opvang als de temperatuur twee dagen achter elkaar naar verwachting zakt naar 0 graden Celsius of lager. Voorheen gebeurde dat pas bij -5 graden Celsius. De bedoeling is dat de nieuwe winterregeling duidelijker is, waardoor er in koude nachten sneller meer bedden voor daklozen zijn.

De GGD in de vier grote steden heeft nog geen koudweeradvies gegeven.