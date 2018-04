„Koudwatervrees voor herindeling in Hoeksche Waard niet nodig”

„Al die koudwatervrees voor de herindeling in de Hoeksche Waard is niet nodig”, zegt A. Monster (61) uit Numansdorp. „’t Is juist mooi zo’n fusie: de hele Hoeksche Waard in één gemeente, terwijl ieder dorp zijn eigen identiteit bewaart.”

De herindeling op het Zuid-Hollandse eiland is slechts één van de twaalf fusies waar de Tweede Kamer dinsdagmiddag akkoord mee ging. Monster juicht het toe: „Als je als gemeente wat groter bent, kun je ook wat meer. Ik vergelijk het met de kleine school in Oude Tonge waar ik werk. Dat heeft nu ook een bestuur met meerdere scholen. Je kunt daarmee meer bereiken, kijk alleen maar naar de expertise die je als grote club in huis kunt halen. Een kleine school of een kleine gemeente krijgt dat niet voor elkaar. Voor mij wegen de nadelen van een fusie niet op tegen de voordelen.”

Die nadelen weet mevrouw G. S. Stehouwer (79) wel te benoemen. „Het gemeentehuis is straks ver weg. Ik hou meer van het kleinschalige. Met een gemeentebestuur dichtbij dat goed weet wat er speelt.”

Stehouwer vindt een fusie niet nodig. „We hebben hier in gemeente Cromstrijen toch alles goed voor elkaar? We hebben bijvoorbeeld ons eigen zwembad en onze eigen sportvelden. Wie zegt dat we die behouden na de herindeling?”

Wat zeker verdwijnt, is het gemeentehuis in Numansdorp. „Ik vind het echt jammer dat de mooie gemeentehuizen in Oud-Beijerland en Binnenmaas straks overbodig zijn. Voorstanders kunnen wel zeggen dat die snel verkocht zullen worden, maar het gemeentehuis op Oost-Flakkee staat ook vijf jaar na de fusie op Goeree-Overflakkee nog te koop.”

Die herindeling op het buureiland wordt vaker genoemd in de Voorstraat, de belangrijkste winkelstraat van Numansdorp. „Ik kom van Goeree-Overflakkee, heb al mijn familie er wonen, maar hoor alleen maar positieve berichten”, zegt J. Snijders (59).

P. Vreeswijk woont in Nieuwe Tonge en is nu even in Numansdorp. Hij vindt dat het na de herindeling op Goeree-Overflakkee allemaal „goed loopt” op het eiland. „Of het echt financieel voordeliger is, vraag ik mij sterk af, maar het is goed dat we nu één grote gemeente vormen. Kleine gemeenten hebben het niet makkelijk met alle extra taken die ze op hun bordje krijgen.”

Rob Noordermeer (72) vindt het besluit van de Tweede Kamer dinsdagmiddag „helemaal niks. Eén gemeente, Oud-Beijerland, gaat voor andere gemeenten beslissen.” Als voorbeeld noemt Noordermeer de Roparun, een estafetteloop van Rotterdam naar Parijs waarvan de opbrengst naar kankerpatiënten gaat. „Er is nu een stop in Numansdorp, maar ik zie er van komen dat Oud-Beijerland die gaat inpikken na de fusie. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Nee, van mij mogen ze het gewoon laten zoals het nu is: vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.”

Zo denkt een moeder uit Westmaas er ook over. Ze loopt met haar dochter enigzins gehaast door de winkelstraat. „Van mij hoeft het niet. Wie zegt ons wat er met de zondagsrust gaat gebeuren?”