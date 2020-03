Koudste nacht in meer dan een jaar

In Hupsel (Achterhoek) heeft het KNMI in de nacht van zondag op maandag -6,6 graden gemeten. Daarmee was het de koudste nacht in Nederland meer dan een jaar tijd, aldus Weeronline. Vorig jaar werd op 31 januari -9 graden gemeten in het Groningse Nieuw-Beerta.

Ook in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel heeft het zondag op maandagnacht op een aantal plekken matig gevroren. In De Bilt (Utrecht), waar het KNMI zit, zakte het kwik tot -3,1 graden.

Weeronline verwacht dat de komende twee nachten in Nederland ook nog koud zullen zijn. Na woensdag wordt dat minder.