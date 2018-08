Kouderecord verbroken in frisse nacht

Na de hoge temperaturen van de afgelopen weken was het in de nacht van zaterdag op zondag opvallend fris. Volgens Weerplaza lag de minimumtemperatuur in Brabant en op de Veluwe rond de 5 graden. Mensen die ’s nachts op een camping in een tent sliepen zullen dit zeker gemerkt hebben, want dichtbij de grond was het daar slechts 2 tot 3 graden, aldus het weerbureau. De normale minimumtemperatuur voor deze tijd van het jaar is 11 graden.

Het Noord-Brabantse Woensdrecht heeft het record van laagste minimumtemperatuur in augustus gebroken. Het werd er vannacht 5,2 graden, het oude record uit 2014 was 5,3 graden. Veel plaatsen kwamen in de buurt van een record.

De komende dagen verwacht Weerplaza geen koude nachten meer.