Koude nacht in Nederland op komst

In het oosten van Nederland wordt het de komende nacht koud. In het midden van het land wordt het hooguit 6 graden, in Twente koelt het zelfs af tot 3 graden. „Het koelt echt af als een baksteen”, zegt weerman Jaco van Wezel van Weeronline. In streken als de Achterhoek is er zelfs kans op vorst aan de grond.

Als het daadwerkelijk zover komt is dat bijzonder vroeg na de hoogzomer. Slechts twee keer kwam het in augustus al tot vorst aan de grond en één keer eerder op de eerste dag van de meteorologische herfst, zegt Weeronline.

De laatste keer met vorst aan de grond was op 26 juni. Toen koelde het in Gilze-Rijen op 10 centimeter hoogte af naar -0,6 graden.