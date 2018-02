Koude laatste dag meteorologische winter

Het is woensdag de laatste dag van de meteorologische winter, en die dag verloopt bijzonder koud. Rond het middaguur was het in De Bilt nog -6,1 graden, meldt MeteoGroup.

Op 28 februari 1904 werd het in De Bilt niet warmer dan -1,3 graden; het huidige kouderecord voor deze dag. De kans is groot dat het record woensdag wordt gebroken.

Ook de eerste twee dagen van maart blijft het naar verwachting nog vriezen. Dat zou betekenen dat er sprake is van een officiële vorstperiode. Sinds 1901 was er tien keer eerder een vorstperiode die doorliep tot in maart, onder meer in de legendarische winters van 1929, 1947, 1963.

Bijzonder is volgens MeteoGroup dat deze vorstperiode nauwelijks door winterse kou vooraf is gegaan. Tot in februari vroor het deze winter amper.